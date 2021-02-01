Тбилиси, , 09:27 — REGNUM На юге Грузии жители города Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети 31 января провели акцию, на которой потребовали от властей открыть границу с Россией и Арменией. Об этом сообщает радиостанция NOR.

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По информации журналистов, акцию никто не организовывал, и она началась спонтанно. Её участники заявили, что не могут зарабатывать уже почти год после того, как на фоне пандемии была закрыта граница.

«Если нам не дают выезжать и работать там, пусть откроют рабочие места здесь. Мы останемся и будем работать. Если так продолжится, то начнётся воровство. У нас не осталось денег», — сказал журналистам один из протестующих.

Сообщается, что на акцию вышли около ста человек. Они составили коллективное письмо, в котором призвали правительство Грузии открыть границу, чтобы улучшить социальную ситуацию. Участники акции отметили, что будут протестовать, пока их требование не будет выполнено.

Стоит отметить, что с 1 февраля Грузия возобновила международное авиасообщение. Сухопутные границы пока остаются закрытыми для иностранцев.

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