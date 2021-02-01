Ташкент, , 09:21 — REGNUM Строительство трансафганской железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар обсудят представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана, сообщили в узбекистанском министерстве инвестиций и внешней торговли.

Переговоры по этому вопросу пройдут 2 февраля в Ташкенте с участием представителей международных финансовых организаций. В рамках встречи планируется подписать «дорожную карту» по строительству участка железной дороги.

Отмечается, что железная дорога в Афганистане позволит значительно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Азии и Европы через страны Туркестана.

Напомним, 29 декабря 2020 года главы Узбекистана, Афганистана и Пакистана направили международным финансовым организациям совместное заявление о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар.

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