Москва, , 09:18 — REGNUM По итогам 2020 года в России юридические лица приобрели 72,5 тыс. единиц легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Чаще всего автодилеры реализовывали юрлицам легкую коммерческую технику отечественной марки GAZ. За год их было продано организациям 31,2 тыс. единиц.

Второе место занимают автомобили UAZ. Их юридические лица купили в количестве 11,4 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкают LCV американской компании Ford — 11,1 тыс. экземпляров.

Далее в рейтинге идут машины марок Lada (8,9 тыс. ед.) и Volkswagen (2,2 тыс. ед.).

Стоит отметить, что самой покупаемой машиной LCV стала модель GAZ Gazelle Next — 17,4 тыс. проданных экземпляров.

Напомним, в прошлом году в РФ было реализовано 104,3 тыс. экземпляров новых лёгких коммерческих машин. Это на 7% меньше, чем в 2019 году.

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