Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM Бурятии на строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ получит дополнительно 1,8 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, ранее лимит на строительство на 2021 год составлял 210 млн рублей.

По словам зампреда правительства Евгения Луковникова, на эти деньги планировались завершить выкуп земельных участков и начать работы по переустройству сетей.

Благодаря дополнительному финансированию здесь начнётся возведение пешеходного перехода и тоннеля под железной дорогой. Это позволит сократить сроки строительства.

«Третий мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым решив проблему «пробок» на магистральных улицах города. Новый четырехполосный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения», — отметили в правительстве.

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