Чита, , 09:07 — REGNUM Забайкальский край вошёл в пятёрку лидеров рейтинга развития конкуренции в Дальневосточном федеральном округе. Как сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба краевого правительства, согласно данным Минэкономразвития России, регион уступает лишь Магаданской области (13 место), Приморскому краю (15 место) и Хабаровскому краю (27).

В целом Забайкалье по итогам внедрения регионами стандарта конкуренции за 2019 год оказалось в верхней части рейтинга, заняв 32 место (в 2018 году регион занимал 53 строчку).

«Это не просто успех, это прорыв. Ведь удалось сразу подняться на 21 позицию», — пояснил зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной в регионах системы по содействию развитию конкуренции на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и проделанной работы в этом направлении. Лидерами рейтинга стали Омская область, Татария и Мордовия. Аутсайдеры — Якутия, Тверская область, Алтайский край и Калмыкия.