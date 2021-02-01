Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден отозвал из Конгресса предложение предшественника Дональда Трампа о сокращении расходов в бюджете на $27,4 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я отзываю направленное ранее в Конгресс предложение об отмене 73 статей бюджета», — говорится в письме, направленном Байденом в Конгресс.

Речь идёт о статьях бюджета, связанных с расходами основных ведомств США, на общую сумму $27,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2021 года сенат Конгресса Соединённых Штатов преодолел вето действующего на тот момент президента страны Дональда Трампа, который ранее заблокировал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в размере $740 млрд.

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