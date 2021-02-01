Казань, , 09:25 — REGNUM В 2020 году в Татарии произошло восемь случаев производственного травматизма с тяжелыми последствиями и четыре смертельных случая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Наиболее травмоопасными считаются профессии механизатора, животновода и слесаря-ремонтника.

Всего в 2020 году расходы сельхозорганизаций на мероприятия по охране труда составили около 200 млн рублей или 4 725 рублей на одного работника.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 2019 год на сельское хозяйство пришлось порядка 14% от общего объёма производственного травматизма. В пересчёте на человека в республике на мероприятия по безопасности труда было затрачено 6,1 тыс. рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. В целом траты составили 369 млн рублей.

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