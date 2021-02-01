Тюмень, , 08:52 — REGNUM В тюменском посёлке Боровский будут выкуплены земельные участки общей площадью около 2,6 га вместе с жилыми домами. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Трасса Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», ради которой снесут дома, соединит Омскую и Тюменскую области. её расширят до четырёх полос, увеличив пропускную способность автомагистрали. По планам федеральную трассу Тюмень-Омск сдадут в эксплуатацию 2022 года.

Стоимость домов и земельных участков будет определять независимая экспертиза. Оспаривание цены возможно в судебном порядке. Собственники участков до 10 февраля должны сообщить в «Уралуправтодор» устраивающие их выкупные суммы.

Отмечается, что сейчас трасса Тюмень-Омск двухполосная и является высокоаварийной. За последние три года на отрезке трассы с 10 по 39 км произошло 127 ДТП, ранены 217 человек, погибли — десять. Здесь постоянно образуются автомобильные пробки. Интенсивность движения по данной магистрали составляет 19 тысяч автомобилей в сутки при норме до семи тысяч.