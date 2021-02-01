Москва, , 09:10 — REGNUM Индия ожидает начала поставок 21 легкого истребителя МиГ-29, а также 12 истребителей Су-30МКИ до конца текущего года в случае, если будет подписан готовящийся контракт с Россией. Об этом 1 февраля в интервью «Известиям» рассказал посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

По словам индийского посла, в настоящее время ведутся переговоры о такой сделке и, когда сторонами будут утверждены цена и технические характеристики, контракт будет подписан.

«Думаю, это произойдет в ближайшее время. Мы ожидаем, что поставки, в случае подписания контракта, могут начаться уже в этом году», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января индийский посол в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что российский президент Владимир Путин может посетить Индию в середине 2021 года, когда будет проходить двусторонний саммит.