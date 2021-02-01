Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Американские экономические санкции могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике, так как страны, против которых они введены, стараются снизить зависимость от этой валюты. Об этом говорится в обзоре Исследовательской службы Конгресса США, передаёт 1 февраля RT.

Правительства подпавших под финансовые ограничения стран, а также их партнёры активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от доллара. Это чревато для США некоторыми последствиями, в числе которых рост расходов по займам.

Авторы документа отмечают, что власти США стали чаще пользоваться долларом, чтобы достичь внешнеполитических целей. К примеру, доступ к доллару и американским финансовым рынкам ограничен для Ирана, России и Венесуэлы.

В числе иных негативных последствий санкций аналитики назвали угрозу ответных мер со стороны других государств. В качестве примера приводится Россия, запретившая импорт сельхозпродукции. От этого пострадала отрасль по добыче морепродуктов на Аляске и производители в штате Вашингтон.

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