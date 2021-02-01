Уфа, 1 февраля 2021, 08:51 — REGNUM Индекс промышленного производства в Башкирии в 2020 году составил 98%. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, руководство региона понимает, почему «не дотянули» два процента.
Он также отметил, что в целом по стране средний показатель этого индекса в прошлом году составил 97,1%.
При этом Хабиров отметил, что индекс промышленного производства в республике нужно довести до 100% и выше.
Отмечается, что объем продукции сельского хозяйства в прошлом году в Башкирии увеличился 3,1%, а ввод жилья вырос на 3,5%.
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