Уфа, , 08:51 — REGNUM Индекс промышленного производства в Башкирии в 2020 году составил 98%. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, руководство региона понимает, почему «не дотянули» два процента.

«Это произошло в связи с соглашением в рамках ОПЕК и корректировки по уровню добычи нефти», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в целом по стране средний показатель этого индекса в прошлом году составил 97,1%.

«Поэтому наши 98 процентов вполне неплохо смотрятся», — заключил он.

При этом Хабиров отметил, что индекс промышленного производства в республике нужно довести до 100% и выше.

Отмечается, что объем продукции сельского хозяйства в прошлом году в Башкирии увеличился 3,1%, а ввод жилья вырос на 3,5%.

«В целом по стране отмечается спад, а у нас еще и с плюсом идет. Поэтому эти темпы надо также держать, тем более, что задачи у нас очень серьезные», — подчеркнул Хабиров.

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