Москва, 1 февраля 2021, 08:34 — REGNUM На юго-востоке Москвы во флагманском офисе «Мои документы» начал работу новый центр услуг для бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.
В Центре предприниматели могут бесплатно получить помощь в подготовке различных документов для открытия и ведения бизнеса заполнить налоговую декларацию и др.
В 2020 году для действующих и будущих предпринимателей в Москве было проведено более 133 тыс. консультаций
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает более 728 тыс. малых и средних предприятий, это 12,8% всех малых предприятий в России.
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