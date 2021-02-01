Москва, , 08:34 — REGNUM На юго-востоке Москвы во флагманском офисе «Мои документы» начал работу новый центр услуг для бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

В Центре предприниматели могут бесплатно получить помощь в подготовке различных документов для открытия и ведения бизнеса заполнить налоговую декларацию и др.

В 2020 году для действующих и будущих предпринимателей в Москве было проведено более 133 тыс. консультаций

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает более 728 тыс. малых и средних предприятий, это 12,8% всех малых предприятий в России.

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