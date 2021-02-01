Чита, , 08:16 — REGNUM В Забайкальском крае, где с 18 января стартовала программа «Земский учитель», уже принято 32 заявления, в том числе от педагогов других регионов. Как пояснила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина, 15 заявлений подали педагоги Забайкалья, остальные — из Бурятии, Тувы, Красноярского края, Самарской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов.

В рамках реализации программы «Земский учитель» 20 педагогов — победителей конкурсного отбора в 2021 году получат единовременные компенсационные выплаты в размере двух миллионов рублей. Конкурс для участия продлится до 26 февраля 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа «Земский учитель», инициированная президентом России Владимиром Путиным, стартовала в январе 2020 года. В прошлом году в конкурсном отборе приняли участие учителя не только из Забайкалья, но и других регионов, таких как: Бурятия, Хабаровский край, Удмуртия, Новосибирская область и другие. Всего было подано свыше 200 заявок. К концу 2022 года 60 учителей пополнят педагогические коллективы сельских и поселковых школ.

Ранее власти Забайкалья отчитались о 100%-ной реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Забайкалье за 2020 год: их участниками стали 66 врачей и 20 фельдшеров.

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