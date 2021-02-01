Пекин, , 08:04 — REGNUM Генерация возобновляемой энергии в Китае выросла на 8,4% в годовом исчислении до 2,21 трлн кВт/ч в 2020 году, сообщили в Национальной энергетической администрации КНР.

На конец 2020 года общий объем установленных мощностей возобновляемых источников энергии достиг 934 млн кВт, что на 17,5% выше в годовом исчислении. В то же самое время, страна использовала меньше возобновляемой энергии в 2020 году на фоне роста коэффициента утилизации.

Коэффициент утилизации гидроэнергии составил 96,61% в прошлом году, что на 0,73 процентных пункта больше, чем годом ранее, в то время как средний коэффициент утилизации ветровой энергии достиг 97%, что, в свою очередь, на один процентный пункта больше в годовом исчислении.