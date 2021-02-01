Пекин, , 07:57 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Китая достигло 392,9 млрд юаней (около $60,72 млрд) в декабре 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Доход от торговли в декабре в стране достиг примерно 1,91 трлн юаней, в то время как расходы составили 1,52 трлн юаней, сообщили в Государственном управлении иностранной валютой КНР.

Доход от торговли товарами в Китае составил 1,72 трлн юаней, а расход достиг 1,27 трлн юаней. Таким образом, положительное сальдо составило 449,8 млрд юаней.

Дефицит торговых услуг составил 56,9 млрд юаней, при этом доходы и расходы в этом секторе составили 193,3 млрд и 250,1 млрд юаней соответственно.