Пекин, , 07:49 — REGNUM Таможня Китая изъяла 61,9 тыс. партий товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности в 2020 году, что на 20% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Таможенные органы по всей стране одобрили 15 163 заявки на защиту прав интеллектуальной собственности, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщили в Главном управлении таможни КНР.

Страна запустила кампанию по борьбе с нарушениями в данной сфере в целом ряде секторов экономики в прошлом году, включая трансграничные отгрузки и трансграничная электронная коммерция.