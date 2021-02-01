Шицзячжуан, Китай, , 07:44 — REGNUM Новый аэропорт открылся в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает агентство Синьхуа.

Новый аэропорт суммарной территорией 143 га, открытый в городе Цзинчжоу, стал уже седьмым гражданским аэропортом в провинции, сообщили в компании Hubei Airports Group, которая обслуживает воздушную гавань.

Общий объем инвестиций в строительство аэропорта достиг 1,3 млрд юаней (около $202 млн). Строительство его стартовало в 2018 году, а расчетный годовой пассажирооборот к 2025 году должен достичь 700 тыс. пассажиров.

Аэропорт свяжет город с рядом других китайских городов, включая Шанхай, Шэньчжэнь, Сиань и Ханчжоу, сообщили в компании. По словам местных чиновников, аэропорт призван ускорить развитие туризма в регионе и стать локальным транспортным хабом.