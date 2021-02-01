Москва, , 07:08 — REGNUM Арбитраж Москвы признал банкротом и ввёл последний этап в процедуре несостоятельности физлица — реализацию имущества — в отношении создателя «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. В карточке дела появилась запись судьи Авдониной — «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Детали вердикта пока неизвестны, но он также ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В июне 2019 года в отношении заочно арестованного по уголовному делу о финансовых махинациях на 4 млрд рублей Дмитрия Ананьева была введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвердили Максима Лагоду. Позднее претензии к управляющему высказал один из основных кредиторов — «Промсвязьбанк», создателями которого выступали Алексей и Дмитрий Ананьевы. 9 марта 2021 года будет рассмотрена жалоба банка на финансового управляющего.

Судебное заседание по вопросу утверждения финансового управляющего намечено на 18 февраля 2021 года, а первый отчёт должны будут заслушать 20 июля.

Напомним, оба брата на сегодня заочно арестованы и проходят фигурантами уголовного дела. Их активы арестованы, а также они на сегодня соответчики по крупному финансовому иску «Промсвязьбанка» на сумму свыше 282 млрд рублей, которая фигурирует как убытки.