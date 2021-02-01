Ханты-Мансийск, , 07:02 — REGNUM Несколько туристических проектов Югры получили всероссийскую премию «События России». Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Премия присуждается в рамках проекта «Гостеприимная Россия». Из 11 представленных Югрой проектов шесть стали лауреатами.

Гран-при в номинации MICE (деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий — прим. ИА REGNUM) получил проект «Международный IT-форум», также был отмечен фестиваль «Хатлые». Проект «Турнир по греко-римской борьбе» победил в номинации «Спорт. Соревнования по традиционным видам спорта». Гостиницу «Олимпийскую» наградили в номинации «Площадка для проведения Событий. Гостиницы и иные средства размещения». «Фестиваль ледовых скульптур» занял третье место в номинации «Культура. Шоу и парады». На третьей ступени пьедестала оказался и проект «Соревнование на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах» в номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта».

Отмечается, что премия «События России» учреждена национальной ассоциацией специалистов событийного туризма для поддержки лучших мероприятий России, их продвижения и развития.