Шицзячжуан, Китай, , 06:59 — REGNUM Северная китайская провинция Хэбэй обеспечила рост экономики региона на уровне 3,9% в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

ВРП региона в прошедшем году достиг 3,62 трлн юаней (около $561 млрд), сообщил глава бюро статистики провинции Ян Цзинсян во время пресс-конференции в столице Хэбэя городе Шицзячжуане 29 января.

Объем внешней торговли Хэбэя также вырос, несмотря на эпидемию COVID-19. Рост составил 10,2% до 441,04 млрд юаней, отметил чиновник. Экспорт прибавил 6,4% до 252,19 млрд юаней, в то время как импорт подскочил на 15,8% до 188,85 млрд.