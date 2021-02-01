Чита, , 06:58 — REGNUM Объём государственной поддержки на привлечение квалифицированных кадров в аграрный сектор Забайкалья увеличен в 17 раз. Об этом заявил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«В 2020 году по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» мы компенсировали сельхозтоваропроизводителям 100 тысяч рублей понесенных ими затрат. Компенсация выплачивалась аграриям, которые оплатили целевое обучение. Таким образом, это позволило обучить пятерых специалистов. В 2021 году господдержка увеличена в разы — Забайкалье по госпрограмме получило 1,7 миллиона рублей», — пояснил чиновник.

Первый вице-премьер отметил, что кроме возмещения сельхозтоваропроизводителям вышеуказанных расходов запланирована компенсация затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее забайкальские власти отчитались о выплате компенсаций сельхозтоваропроизводителям, чей урожай пострадал в результате неблагоприятных погодных явлений. Всего 34 хозяйствам региона предусмотрено выделение 142,4 миллиона рублей федеральной поддержки.

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