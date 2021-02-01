Сеул, , 06:18 — REGNUM Как минимум 82 очага высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Южной Кореи. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По данным ведомства, последний очаг заболевания был выявлен на птицеферме в городе Ансон провинции Кёнгидо. Ещё один предполагаемый очаг инфекции в настоящее время исследуют ветеринары. Всего в Южной Корее с конца ноября в целях профилактики было уничтожено 24,8 млн голов домашней птицы.

В связи с резким уменьшением поголовья домашней птицы, в стране наблюдается рост цен на куриные яйца, а также на куриное и утиное мясо. В частности, розничная цена на куриное мясо выросла на 15,7%, а на утиное — на 35,4%, за последнюю неделю, если сравнивать с этим же периодом в 2020 году. Куриные яйца подорожали, соответственно, на 38,8%.

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