Чикаго, США, , 04:50 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford Motor Coэ. займется производством и продажей полностью электрических внедорожников модели Mustang Mach-E в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Автомобили будут производиться на совместном предприятии Changan Ford, сообщили местные китайские СМИ со ссылкой на автопроизводителя. Собранные в Китае машины Mach-E будут оснащены функцией «умной кабины» и современными технологиями помощи водителю при вождении, а также информационной системой, которая будет постоянно получать актуальные обновления.

Автомобиль сможет обеспечивать функцию управления без рук на специальных отдельных участках автодорог. Машина, продаваемая в Китае, будет иметь расчетную дальность движения более 600 км. В то время как продажи автомобилей Ford в США упали на 15,6% в 2020 году, их продажи в Китае выросли на 6,1%.