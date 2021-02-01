Чэнду, Китай, , 04:45 — REGNUM Провинция Сычуань на юго-западе Китая задалась целью обеспечить рост своей экономики на уровне 7% в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

ВРП провинции, по словам врио губернатора Хуан Цяна, которые он произнес на ежегодной законодательной сессии, вырос на 3,8% в годовом исчислении до 4,86 трлн юаней (около $756 млрд) в прошлом году.

За прошедшие пять лет провинция в среднем обеспечивала рост ВРП на уровне 7% в год, при чем технологии вносили до 60% в структуру роста. Согласно отчету о правительственной работе, регион планирует обеспечить 7% рост инвестиций в основной капитал и 10% роста общего объема розничных продаж в 2021 году.