Пекин, , 04:40 — REGNUM Одна из крупнейших в Китае компаний в области страхования Everbright Securities объявила о стремительном росте прибыли и выручки в 2020 году, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Чистая прибыль акционеров компании взлетела на 325% в годовом исчислении, достигнув 2,42 млрд юаней (около $343,98 млрд) в прошлом году, говорится в предварительном финансовом отчете компании за прошлый год.

Операционная выручка взлетела на 56,86% в годовом исчислении до 15,78 млрд юаней за аналогичный период. На конец 2020 года общий объем активов компании вырос до 228,42 млрд юаней или на 11,92% в годовом исчислении.