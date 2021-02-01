Пекин, , 04:37 — REGNUM Государственное предприятие, занимающееся беспошлинной торговлей в Китае China Duty Free Group Co., Ltd. (CDFG) отчиталось о росте прибыли в 2020 году, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Чистая прибыль акционеров компании выросла на 32,07%, достигнув 6,12 млн юаней (около $945,77 млн) в прошлом году. Операционная выручка компании подскочила на 8,24% в годовом исчислении до 52,62 млрд юаней за указанный период.

На конец 2020 года общий объем активов компании достиг 41,97 млрд юаней, увеличившись на 31,89% относительно предыдущего года.

Напомним, что в провинции Хайнань на юге Китая недавно было открыто два новых магазина беспошлинной торговли.