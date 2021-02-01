Хайкоу, Китай, , 04:33 — REGNUM Два новых магазина беспошлинной торговли открылось 31 января в городе Хайкоу, столице островной провинции Хайнань на самом юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, общее количество таких магазинов в регионе выросло до девяти. Магазин Global Premium Duty Free Plaza, расположенный в торговом центре в самом сердце Хайкоу займется продажей электроники, парфюмерии, косметики, солнцезащитных очков и импортного вина среди прочей продукции.

Плаза начала первую фазу продаж с 31 января, в то время как старт второй и третьей фаз намечен на конец июня и сентябрь текущего года соответственно.

Другой магазин беспошлинной торговли компании расположен в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун через пролив. Он предлагает товары 500 международных брендов на торговой площади 20 тыс. кв. метров.