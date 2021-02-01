Москва, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск Министерства обороны России и взыскал с генерального подрядчика проекта строительства и реконструкции аэродрома Степь в Забайкалье — ФГУП «ГВСУ №14» — неосновательное обогащение в размере 1 725 060 503 рублей 63 копеек. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал контракт от 23 декабря 2013 года, по которому ФГУП должен был выполнить полный комплекс работ по объекту. В июле 2018 года контракт расторгли по соглашению сторон, в рамках которого исполнитель должен был вернуть аванс. Невозвращение данной суммы и стало основанием для обращения министерства в суд.

«В связи с тем, что авансирование работ произведено государственным заказчиком до расторжения контракта, генподрядчиком работы в полном объеме не выполнены, государственный заказчик в силу пункта 4 статьи 453, статьи 1102 Гражданского кодекса РФ вправе требовать с генподрядчика уплаченную сумму неотработанного аванса по правилам об обязательствах вследствие неосновательного обогащения», — отмечалось в материалах суда.

Помимо взысканной суммы, ФГУП должен выплатить 200 тыс. рублей госпошлины.