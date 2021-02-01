Бишкек, , 08:00 — REGNUM «Новый власти в Киргизии должны возместить ущерб, нанесенный инвестиционной отрасли страны», — сказал доктор исторических наук, востоковед Игорь Панкратенко, комментируя политическую обстановку в Киргизии после проведения досрочный президентских выборов.

По мнению эксперта, власти Киргизии «совершили важный экономический прорыв в ходе последнего октябрьского переворота».

«Теперь им предстоит расхлебывать его последствия, которые не заканчиваются после проведения президентских выборов, а только начинают проявляться во всей красе. Я говорю, конечно, о работе иностранных компаний в стране», — пояснил он.

Собеседник напомнил, о заявлении посла КНР, в котором дипломат выразила обеспокоенность безопасностью китайских инвесторов, работающих в Киргизии.

«Озабоченность китайского посла сразу после октябрьского переворота не была продиктована мнительностью или желанием поссориться с новой властью. Скорее наоборот, Пекин обозначил свою позицию и потребовал соблюдать прежние договоренности по защите китайских инвесторов, занятых в горнорудной отрасли республики», — заявил востоковед.

Аналитик пояснил, что «инвесторы, работающие на рудниках «Джеруй» и «Кумтор» пока промолчали, но им тоже есть что сказать».

»Российские и канадские бизнесмены обеспокоены. Тем более, что поджог и порчу имущества сотрудники «Джеруя» не могли не заметить. «Кумтор» пока не пострадал, но что-то мне подсказывает, что это произошло не из-за осознания того, что предприятие остается одними из немногих крупных проектов, приносящих стабильный доход в государственный бюджет. Мне кажется, что до рудника просто не успели добраться так как он находится высоко в горах».

Сейчас, по словам эксперта, перед новой властью в Киргизии стоят «практически невыполнимые задачи — возместить ущерб, который был нанесен инвестиционной отрасли республики».

»Это можно сделать несколькими способами. В том числе прекращением нападок на иностранный бизнес. Если сделать вид, что ничего не произошло — не ждите, что сотрудничество продолжится», — резюмировал он.