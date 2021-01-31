Киев, 31 января 2021, 20:39 — REGNUM В украинских магазинах вскоре вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщила 31 января служба новостей «ТСН».
Источник ссылается на подсчеты директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.
В материале отмечается, что причиной роста стоимости продукта стало подорожание электроэнергии и газа. Соответственно, себестоимость продукции увеличится на 10−15%.
Также издание отмечает, цена премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции вырастет на 20−25% из-за увеличения закупочных цен на зерновые.
ИА REGNUM напоминает, что в этом году Украина собрала урожай всего 65 млн тонн зерна (почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом), правительство и экспортеры зерна подписали меморандум об ограничении объемов продаж за границу.
Наибольшим импортером украинского зерна в мире в настоящий момент является Китай.