Тюмень, , 20:12 — REGNUM В Тюмени ищут бывших работников ООО «ПФ «Барс», которое занималось установкой пластиковых окон, для погашения долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Производственная фирма «Барс» в мае 2016 года была признана банкротом. Задолженность по зарплате более 200 работникам составляла свыше трёх миллионов рублей.

В организации работали жители Тюменской области, Югры, Ямала, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областях, Башкирии.

С помощью средств массовой информации удалось установить 97 работников и выплатить им зарплату на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Разыскиваются ещё 130 бывших сотрудников «Барса», которым необходимо выплатить более 1,7 млн рублей.