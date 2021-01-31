Ташкент, , 19:20 — REGNUM Заработная плата работников бюджетной сферы в Узбекистане вырастет на 10% с 1 февраля. Об этом сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Минимальный размер оплаты труда повысится на 10%, до 679,3 тыс. сумов ($64,8). Базовая расчетная величина (БРВ) увеличится на 8,5%, до 245 тыс. сумов ($23,4). Это повлияет на размер штрафов, сборов и пошлин.

Кроме того, пособие по уходу за ребенком до двух лет составит 434 тыс. сумов ($41,4), материальная помощь малообеспеченным семьям — от 326 тыс. сумов ($31,1) до 653 тыс. сумов ($62,3).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство дошкольного образования Узбекистана с 1 апреля увеличит плату за детские сады на 15%. Стоимость посещения в республике зависит от населенного пункта. Наибольшая палата за посещение детских садов остается в Ташкенте.

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