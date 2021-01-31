Москва, , 14:43 — REGNUM Повышение цен на новые автомобили в России в 2021 году составит около 2−3%, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев «Российской газете».

Зубарев напомнил, что со второй половины 2020 года в России начал наблюдаться дефицит автомобилей некоторых моделей. Он заявил, что дефицит сохраниться в первом квартале 2021 года, а по ряду моделей — до конца текущего года.

В частности, дефицитными могут остаться некоторые модели Audi, Skoda и Volkswagen. Дольше всего проблемы с поставками сохранятся для BMW зарубежной сборки.

Представитель РОАД добавил, что в ассоциации считают, что рост цен на автомобили в России в 2021 году не превысит 3%. Он отметил, что ослабление рубля уже отразилось на ценах в 2020 году, когда автомобили подорожали на 4−15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года стоимость подержанного легкового автомобиля в России выросла на 8,8% в годовом исчислении.

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