Брюссель, , 13:04 — REGNUM Слушания в Европейском парламенте по проблемам с монопольным положением технологических гигантов Amazon, Apple, Facebook и Alphabet отложены на срок до двух месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законодательный орган Евросоюза планировал провести эти слушания 1 февраля. В Европарламенте настаивают на личном участии в слушаниях глав крупнейших американских технологических компаний Amazon, Apple, Facebook и Alphabet (материнская компания Google).

По данным издания, слушания были отложены на срок до двух месяцев. Планируется, что за это время Европарламент сможет согласовать дату, которая устроит глав всех компаний.

Главной темой предстоящих слушаний станет монопольное положение технологических гигантов. Антимонопольные регуляторы ЕС хотят, чтобы крупнейшие компании прекратили деловую практику, направленную на блокирование мелких конкурентов. Ещё одной темой слушаний станет введение в Евросоюзе новых правил по удалению незаконного контента с интернет-платформ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США обвинил компании Amazon, Apple, Facebook и Google в подрыве свободной конкуренции.

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