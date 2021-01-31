Москва, , 08:04 — REGNUM Наилучший способ для гражданин России вложить 100 тысяч рублей назвала финансовый аналитик Анна Харченко в интервью агентству «Прайм».

По словам Харченко, стоит сосредоточиться на вложениях средств в ценные бумаги. При этом выбор ценных бумаг зависит от целого ряда факторов — это и срок их размещения, размер ожидаемого дохода, общее финансовое положение вкладчика, отношение к рискам. А это значит, что у двух инвесторов с одними и теми же деньгами могут быть совершенно разные способы инвестирования.

К примеру, если человек не намерен инвестировать и ждать длительное время, а также в целом не готов к существенным рискам, то ему лучше обратить внимание на существующую альтернативу банковским вкладам — облигации федерального займа (ОФЗ). Преимуществом такого вида вложений является то, что государственные облигации России можно продать в любой момент и при этом не потерять проценты.

А вот те граждане, которые готовы рискнуть, но при этом получать больше дохода, могут вложить средства в корпоративные облигации или же в акции российских компаний.

Харченко отметила, что в этом случае можно обратить внимание на нефтегазовый и металлургические сектора, золотодобычу. Обычно, российские компании начисляют щедрые проценты.