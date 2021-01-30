Москва, , 22:08 — REGNUM Решение руководства «Латвийской железной дороги» (ЛЖД) выставить на аукцион больше четырёх тысяч тонн металлолома в виде рельсов, элементов стрелок, креплений, узлов и деталей подвижного состава вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 30 января в социальной сети Facebook.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«А, ведь думали, заживут в составе ЕС лучше, чем при Союзе», — написала Наталия С.

Многие пользователи отметили, что лично убедились в том, что «железная дорога» в Латвии переживает не лучшие времена. Они уверены, что экономика данной страны не справляется даже с тем, что осталось ей от Советского Союза.

«Лет шесть назад была в Риге. Да, электрички там ещё с советских времён, платформы низкие даже на вокзале. Совсем как у нас в провинции. Помогло им членство в ЕС», — пишет Елена О.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что если так будет продолжаться и дальше, то экономику Латвии может ждать крах. Они считают, что бесконечно распродавать всё подряд данное государство не сможет.

«Скоро и Латвию выставят на аукцион. Вот только бесплатно даже никто не возьмёт. Одни расходы и геморрой», — считает Евгений П.

Часть пользователей обратили внимание на ситуацию с Украиной, где наблюдается аналогичная проблема. Они считают, что это беда большинства стран, которые решили расстаться с Советским Союзом, но не были готовы к серьёзной работе над своей экономикой.

«Мы (на Украине) тоже распродаём или отдаем в концессию. Шесть вокзалов отдают, в том числе и харьковский Южный вокзал. Хотят из него сделать торговый центр, а рядом небольшое здание по продаже билетов. Это планы нашего министра», — поделилась Надежда Н.

Напомним, 30 января стало известно о планах руководства ЛЖД выставить на аукцион больше четырёх тысяч тонн металлолома в виде рельсов, элементов стрелок, креплений, узлов и деталей подвижного состава.