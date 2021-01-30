Нижний Новгород, , 19:18 — REGNUM Нижегородские предприниматели вынуждены приостанавливать свою деятельность из-за незаконных акций. Об этом в своём видеообращении во «ВКонтакте» рассказал один из бизнесменов.

«Я продаю сувениры и подарки гостям Нижнего Новгорода и нижегородцам. Завтра (31 января), чтобы обеспечить безопасность гостей, сотрудников и имущества, я вынужден его закрыть», — сказал он.

Он уточнил, что незаконные акции протеста мешают торговле. «Мы не хотим повторения нью-йоркской истории, когда громили магазины», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники блогера Навального хотят устроить незаконные митинги в ряде городов России 31 января.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала жителей не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях.

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