Киев, , 12:35 — REGNUM В течение 2020 года объем денежных переводов на Украину составил 12,1 млрд долларов, сообщил 30 января национальный банк страны.

Согласно источнику, поступления за 2020 год оказались на 1,7% (или на 200 млн долларов) больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долларов).

Регулятор подчеркивает, что учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег на Украину. Так, информирует ведомство, по неформальным каналам на Украину в 2020 году было переведено 4,7 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов меньше, чем за этот же период годом ранее.

Ранее советник премьер-министра, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, что денежные переводы заробитчан на Украину в последние годы регулярно превышают объемы прямых иностранных инвестиций.