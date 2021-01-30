Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, , 12:05 — REGNUM Жительница поселка Воротынск обратилась к губернатору Владиславу Шапше с вопросами о перспективах реализации в индустриальном парке «Воротынск» проекта производственно-технического комплекса по переработке аккумуляторов и батареек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На личном приёме у губернатора Владислава Шапши Admoblkaluga.ru

Заказчиком проекта является АО «Русатом Гринвэй», которое является отраслевым экологическим интегратором направления по обращению с отходами госкорпорации «Росатом». Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология» и направлен на создание инфраструктуры по обращению с отходами. В связи с этими у посельчан возникли вопросы к руководству области об экологической безопасности объекта. Владислав Шапша отметил, что санитарная зона предприятия соответствует требованиям и составляет не менее 1000 метров, ни одно жилое строение в неё не попадает. Глава региона заверил, что переработка радиоактивных отходов на территории области абсолютно исключена. По мнению губернатора, в открытом доступе должна быть информация о проекте, карты с планируемым размещением производственных объектов и другие данные, чтобы избежать недостоверных слухов. «Я не могу позволить одного: чтобы кто-то кому-то врал. Чтобы мы врали людям — этого позволить нельзя. Чтобы другие субъекты этого процесса кому-то врали — никто никого обманывать не должен. Мы свои отношения можем выстраивать только на основе правды». «Лично я против того, чтобы утилизировать отходы I класса опасности… У нас у всех есть дети. Мы собираемся там делать помойку? Нет. А завод по переработке батареек? Да. Ну, так объясните это людям. За размытыми формулировками может быть что угодно, поэтому люди совершенно справедливо сомневаются. Пока такие формулировки есть в бумагах, и я испытываю такое опасение. Мне смотреть в глаза людям, а я не собираюсь никого обманывать!» — сказал Шапша, обращаясь к участникам встречи.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов, и. о. министра природных ресурсов и экологии Владимир Жипа, глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев, генеральный директор Агентства регионального развития Калужской области Николай Андреев. В строительство производственного комплекса по переработке аккумуляторных батарей в окрестностях калужского посёлка Воротынск планируется инвестировать 5,7 млрд рублей. Будет создано до 1000 рабочих мест, в том числе 250 высококвалифицированных.

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