Атырау, Казахстан, , 11:38 — REGNUM В 2021 году на развитие туристической отрасли Мангистауской области Казахстана планируется привлечь более 400 млрд тенге инвестиций. Об этом 30 января заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область республики, сообщили в пресс-службе главы правительства.

В пресс-службе премьер-министра республики также отметили, что область входит в десятку перспективных туристических зон республики. В 2020 году инвестиции в основной капитал в туристической сфере достиг 71,8 млрд тенге.

По словам главы правительства Казахстана, привлечение инвестиций будет способствовать созданию новых рабочих мест и «повышению качества жизни и благосостояния населения».

В ходе поездки глава правительства республики также ознакомился с реализацией проектов развития туристической зоны города Актау — отелей, тематического парка развлечений Fairmont, Hilton, Aqualina Resort. Мамин также поручил своевременно завершить строительство указанной инфраструктуры.