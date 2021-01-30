Пекин, , 10:22 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов китайской компании Huawei упали на 43% в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

По оценкам экспертов, в четвёртом квартале 2020 года компания Huawei продала во всём мире 32 млн смартфонов, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки Huawei на внутреннем рынке в Китае упали на 44%.

В мае 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении Huawei, сделав невозможным сотрудничество китайской компании с производителями, использующими американские технологии. Новые санкции вступили в силу в сентябре, после чего Huawei лишилась поставок чипов от крупнейших производителей, включая тайваньскую компанию TSMC.

«Huawei могла бы произвести ещё 30−40 млн смартфонов в этом году, если бы не проблема с поставками. Другие бренды не смогли полностью восполнить этот пробел, так как поставки комплектующих растут недостаточно быстро», — отметила аналитик Canalys Николь Пэн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что основным приоритетом компании на ближайшее время должно стать развитие облачных сервисов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты спрогнозировали резкий спад производства смартфонов Huawei