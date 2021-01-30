Москва, , 05:30 — REGNUM Российские банки не смогут с 30 января блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин. В России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», принятые в конце прошлого года.

Изменения предусматривают совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договора и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

Теперь банки в России не смогут отказывать в совершении операций, даже если клиент не предоставил документы, подтверждающие его добросовестность. Причём это в равной степени относится как к физическим лицам, так и юридическим. Отказать в обслуживании банки могут только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

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