Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Конгрессу США необходимо ускорить принятие пакета о стимулировании американской экономики на сумму $1,9 трлн. Об этом написал на своей странице в Twitter глава Белого дома Джо Байден.

Президент отметил, что это поможет экономической системе государства скорее выбраться из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он сослался на мнение главы американского минфина Джанет Йеллен, заявившей, что промедление может стоить США очень дорого.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января агентство Associated Press распространило информацию о том, что экономика США показала рекордный спад за последние 74 года.

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