Загреб, , 01:24 — REGNUM В интервью хорватскому телеканалу 29 января министр экономики и устойчивого развития Хорватии Томислав Чорич объявил о снижении цен на газ. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«После открытия терминала СПГ на Крке, мы позволили себе увеличить предложение газа, что благодаря постоянному спросу приведёт к снижению цен на газ», — заявил Чорич.

По его словам, снижение должно наступить в краткосрочной перспективе, когда прекратится своеобразная эскалация цен на азиатском рынке. Он добавил, что наличие СПГ и возможность поставок по этому маршруту повлияют на переговоры о ценах на газ как в Хорватии, так и в регионе,.

Он подчеркнул, что терминал СПГ на Крке является первым проектом энергетической инфраструктуры, который поместит Хорватию на энергетическую карту мира.