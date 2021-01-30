Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Флорида, Колорадо и несколько штатов Новой Англии пытаются импортировать медикаменты из Канады по программе, введенной в прошлом году экс-президентом Дональдом Трампом. Штаты «выписывают» канадские лекарства, ожидая решения новой администрации Белого дома по этому вопросу, сообщает 29 января US News.

Пока не ясно, захочет ли администрация Байдена продолжить работу по плану Трампа и помогать штатам и федеральным властям импортировать более дешевые канадские лекарства.

Во время своей предвыборной кампании Байден был расположен к данной концепции. В свою очередь, фармацевтическая индустрия США противостоит ей. Американские производители утверждают, что это подорвет их усилия по обеспечению населения безопасными лекарствами.

Ассоциация фармацевтических производителей, представляющая компании в фармацевтической промышленности США, подала в суд еще в ноябре, чтобы перекрыть все поставки медикаментов из Канады. За этим последовал указ Трампа, принятый в сентябре, который дал зеленый свет ищущим федеральной поддержки штатам на импорт канадских медикаментов.

Разрешение спора между штатами и частным фармацевтическими компаниями позволит президенту Байдену обозначить свое отношение к данному вопросу.