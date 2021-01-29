Минск, , 21:22 — REGNUM Государственный долг Белоруссии на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29%. За прошлый год внешний госдолг был увеличен до $18,6 млрд — на $1,4 млрд или на 8,4% с учётом курсовых разниц, проинформировало в пятницу 29 января министерство финансов республики.

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По официальному курсу Нацбанка Белоруссии 2,5789 бел.руб. за $1, совокупный госдолг республики на 1 января 2021 года был эквивалентен $22,413 млрд. Мирнфин проинформировал, что в 2020 году было размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на $463,3 млн и 300 млн бел.руб., а погашено валютных и рублевых гособлигаций на $857,7 млн и 173,5 млн бел.руб.

Минфин сообщил, что в 2020 году были привлечены внешние госзаймы на $3,1469 млрд, из которых: $1,3915 млрд — облигации на внешних финансовых рынках; $1,0511 млрд — правительства и банков России; $0,5 млрд — ЕФСР; $126,2 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $67,1 млн — МБРР; $11 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего госдолга за прошлый год составило $1,6353 млрд, из которых $709,4 млн пришлось на правительство и банки России.

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Внутренний госдолгпо состоянию на 1 января 2021 года министерство финансов Белоруссии оценило в 9,9 млрд бел.руб.(+1,1 млрд или на 12,9% с учётом курсовых разниц). Нацбанк Белоруссии на ту же дату оценивал свои активы в $7,4685 млрд (по предварительным данным, сохранявшимся на 28 января).

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