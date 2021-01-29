Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Совокупный объём государственного долга всех стран мира за 2020 год вырос до 97,6% мирового ВВП с 83,5% годом ранее. Такие данные представил Международный валютный фонд (МВФ).

Сообщается, что в пересчёте на доллары США общая сумма государственного долга в мире на конец 2020 года составила $89,6 триллиона.

В 2021 году МВФ ожидает дальнейшего роста показателя. По его прогнозу, объём долга всех стран увеличится до 99,5% мирового ВВП.

Напомним, ранее на неделе МВФ повысил свой прогноз относительно роста мирового ВВП в 2021 году с прежних 5,2% до 5,5%.

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