Йошкар-Ола, , 20:14 — REGNUM Марий Эл получит из федерального бюджета 10,767 млн рублей на приобретение лекарств для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Василий Поленов. Больная. 1886

Напомним, в ноябре республике было выделено на аналогичные цели 25,5 млн рублей. До начала 20 201 года бесплатные лекарства должны были получить более 3,2 тыс. пациентов, которые лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, на закупку оборудования для транспортировки и хранения вакцин от коронавируса выделено 6,9 млн рублей. В частности, на эти средства планируется закупить закупить 43 фармхолодильника, 18 морозильных камер и 44 термоконтейнера. Для перевозки препарата будет закуплено два рефрижератора на базе автомобилей «Газель».