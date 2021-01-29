Нижний Новгород, , 19:48 — REGNUM Тысячи предпринимателей Нижнего Новгорода могут пострадать из-за неясной ситуации с льготными кредитами, которые выдавались предприятиям в качестве меры господдержки во время пандемии COVID. Как сообщает «Коммерсантъ — Приволжье», банки начали досрочно взыскивать с бизнеса проценты, при этом ставка выросла в 7,5 раза — с 2 до 15%. Деньги списываются со счетов без согласия предпринимателей.

Нижегородский кремль © ИА REGNUM

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Причиной, по данным издания, стало решение правительства России, «которое внесло изменения в правила предоставления господдержки и перенесло дату отсчета базовой численности сотрудников с 1 июня на май и апрель. После вступления этих правил предприятия автоматически стали нарушителями условий кредитных договоров, поскольку весной сокращали сотрудников».

Изначально по условиям выдачи льготного кредита предполагалось, что взявший льготный кредит предприниматель должен до 1 декабря сохранить не менее 80% сотрудников. Если условие нарушено — банк имел право погасить кредит не по льготной, а по обычной ставке (около 15%). В случае же, если бы предприниматель сохранил 90% сотрудников до 1 апреля, кредит должен был быть списан.

Число сотрудников, от которого зависела судьба кредита, фиксировалось на 1 июня 2020 года.

Однако после того как кредиты были выданы, «правительство РФ внесло изменения в первоначальный нормативный правовой акт, регламентирующий условия получения льготных средств. Новые формулировки позволили банкам в качестве месяца, с которого предприниматель должен был сохранять штат работающих, установить не июнь, а май или апрель».

Из-за изменения даты часть предприятий внезапно для себя оказались в числе нарушителей условий получения льготного кредитования, после чего банки начали безакцептно списывать деньги со счетов предпринимателей с учетом ставки 15%.

Бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий отметил «Коммерсанту», что один из местных банков уже отправил запрос в Минэкономразвития РФ, «чтобы получить необходимые разъяснения о том, с какого момента считать численность сотрудников».

Отметим, что только в Нижегородской области льготные кредиты по линии господдержки во время пандемии взяли более 7000 предпринимателей.