Москва, , 19:19 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-ноябрь 2020 года составил 10 трлн 283,3 млрд рублей. Такие данные приводит 29 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 15 трлн 92,2 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 31,9%.

Доля убыточных организаций в России за январь-ноябрь 2020 года выросла на 3,1 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 31,2%. Доля прибыльных организаций сократилась соответственно до 68,8%.

По оперативным данным Росстата, за отчётный период 39,2 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 15 трлн 66,2 млрд рублей, при этом 17,7 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 4 трлн 782,9 млрд рублей.